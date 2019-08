Ascoli-Trapani, Zanetti: Dobbiamo ancora migliorare

Soddisfatto mister Zanetti dopo il successo ottenuto all’esordio in campionato dal suo Ascoli contro il Trapani.

Mister Zanetti post Ascoli-Trapani: “Dietro a una vittoria c’è sempre tanto sacrificio, in Serie B nessuna gara è semplice. Oggi il Trapani ha giocato un’ottima partita e non bisogna aspettarsi in questo momento che l’Ascoli passeggi sul Trapani, è vero che oggi non abbiamo giocato la nostra miglior gara tecnicamente, che tante cose non mi sono piaciute, come l’aver tirato i remi in barca dopo il vantaggio e probabilmente abbiamo subìto lo scotto psicologico della prima gara di campionato, ma non sono certo scontento perché oggi i ragazzi hanno dato tutto, ma noi siamo molto più forti di quello che siamo stati oggi”.