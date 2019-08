Ascoli, Valentini e Cavion: Importante partire bene

I commenti di Valentini e Cavion dopo la vittoria 3-1 contro il Trapani.

Nahuel Valentini post Ascoli-Trapani: “In Serie B qualunque squadra può metterti in difficoltà, sapevamo che oggi non sarebbe stato semplice e che sarebbe stato un match diverso rispetto a quello di una settimana fa in Coppa, ci prendiamo questi tre punti e miglioreremo le cose che abbiamo sbagliato”.

Michele Cavion: “Era importante partire bene e conquistare i tre punti e ci siamo riusciti, lo spirito è stato quello giusto anche quando l’avversario ci ha messi in difficoltà, siamo rimasti concentrati, prima o poi le occasioni le avremmo create e così è stato”.