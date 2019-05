Asili Nido, 430 mila euro di fondi regionali per le famiglie

Importante stanziamento da parte dell’istituzione regionale per i fondi a favore dell’assistenza alle famiglie.

La Regione ha assegnato 430mila euro di risorse aggiuntive per far scorrere la graduatoria 2018-2019 per asili nido e centri d’infanzia, consentendo di ricevere il contributo ad altre 218 famiglie che non erano state ammesse. Lo ha deciso la giunta regionale su proposta dell’assessore all’Istruzione Loretta Bravi. Nella graduatoria erano già rientrate 515 famiglie per una assegnazione complessiva di un milione di euro

Per favorire l’inclusione sociale e potenziare i servizi di cura per incrementare i tassi d’attività e occupazione delle mamme e di fornire supporto nei compiti educativi di cura e accudimento dei figli.