Assunzioni Neet, estesi bonus fiscali per il 2019

Buone notizie per le imprese: estesi a tutto il 2019 gli incentivi per l’assunzione di neet i giovani (tra i 15 e i 29 anni) che non lavorano e non frequentano alcun corso d’istruzione o formazione.

Un decreto direttoriale dell’ANPAL ( Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro) ha prorogato a tutto il 2019 i termini per usufruire dell’incentivo Occupazione Neet, riservato alle assunzioni a tempo indeterminato o con apprendistato professionale di giovani che hanno aderito al programma Garanzia giovani e che hanno tra i 15 e i 29 anni di età. Oltre ad estendere la durate dell’incentivo, il decreto ha aumentato la dotazione finanziaria del progetto, con 160 milioni di euro a disposizione delle imprese.

Valutiamo positivamente – osserva Marco Pantaleoni, Responsabile Area Lavoro di Confartigianato Marche – tale provvedimento. Sulla base degli ultimi dati disponibili, nelle Marche i Neet, i giovani tra i 15 e i 29 anni che non lavorano e non frequentano alcun corso d’istruzione o formazione sono il 19,0% della corrispondente popolazione di riferimento, sintesi di una quota del 21,7% per le femmine e del 16,4% per i maschi. Al confronto con la media nazionale (24,1%), il dato complessivo della nostra regione è più basso di 5,1 punti percentuali: il gap sale a 5,9 punti percentuali per la componente maschile, mentre si attesta a 4,3 punti percentuali per quella femminile. Nonostante, come evidenziato, le quote nelle Marche sono inferiori alla media nazionale, in 10 anni – riprende Pantaleoni – l’incidenza dei Neet sulla corrispondente popolazione è salita nella nostra regione di ben 5,7 punti percentuali a fronte di una crescita in Italia di 4,9 punti.



Infine, teniamo in considerazione che il tasso di occupazione della popolazione che ha tra i 15 e i 29 di età nelle Marche si attesta al 34,5%, valore più alto della media nazionale (30,3%), ma inferiore a quello di 10 anni fa di 10,4 punti percentuali, mentre in Italia il gap è leggermente più contenuto e pari a 8,8 punti percentuali.