Atti vandalici a scuola, ragazzi fregati dai social

Continuavano a fare bravate ma sono stati alla fine incastrati dalle forze dell’ordine grazie ai social network.

I carabinieri di Pollenza hanno denunciato alla Procura dei minori due ragazzini, uno di 14 anni, l’altro di 16 anni), ritenuti responsabili di danneggiamento e furto. Dopo la denuncia di un dirigente scolastico per danneggiamenti di computer, anche con urina, e per furto di alcuni oggetti di modesto valore, i miliari hanno avviato le indagini, scoprendo che sui social “girava” un video che riprendeva i ragazzi durante il raid vandalico. Grazie alla immagini sono stati identificati e poi denunciati alle autorità giudiziarie per quello combinato.