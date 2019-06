Audi capottata a Camarano, due feriti in eliambulanza

Nelle scorse ore gli agenti dei vigili del fuoco sono intervenuti a Sassoferrato di Ancona in località Camarano per incidente stradale.

Per cause in fase di ricostruzione, l’autista di una Audi A3, perdeva il controllo rovesciandosi diverse volte, la vettura rimaneva capottata al centro della carreggiata. I vigili del fuoco hanno soccorso i tre occupanti, due persone venivano trasportate al pronto soccorso di torrette in eliambulanza mentre l’altra persona veniva accompagnata dal personale del 118 al pronto soccorso di Fabriano. Successivamente i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente e prestato assistenza durante le fasi di recupero dell’automezzo.