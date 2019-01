Nella prima mattina della giornata odierna, i vigili del fuoco sono intervenuti a Jesi (AN) presso il parcheggio del nuovo ospedale Carlo Urbani per incendio.

Per cause in fase di accertamento, andava a fuoco una Opel Zafira parcheggiata, i vigili del fuoco hanno spento le fiamme limitandole alla parte frontale della stessa, successivamente hanno messo in sicurezza l’automobile alimentata a gas metano.

Nell’incendio rimaneva leggermente danneggia una vettura parcheggiata nelle vicinanze, non si segnalano però persone coinvolte o ferite.



Sono al lavoro le forze dell’ordine di concerto con i VVF per chiarire le cause che hanno scatenato l’incendio che poteva avere conseguenze ben peggiori.