Auto capottata a Falconara, illesa la conducente

Incidente con conseguenze fortunatamente limitate quello occorso ieri nell’anconetano.

Nel primo pomeriggio della giornata odierna alle 14 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Falconara Marittima (AN) per incidente stradale. Una signora alla guida di una vettura, perdeva il controllo, urtava due vetture parcheggiate ribaltandosi diverse volte rimanendo con la vettura capottata, usciva dall’auto da sola e illesa. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza lo scenario dell’intervento.

Successivamente sono sopraggiunti gli agenti delle Forze dell’ordine per effettuare i rilievi nella zona incidentata e cercare di ricostruire l’esatta dinamica e responsabilità di quanto accaduto con conseguenze per fortuna limitate.