Auto contro albero a Loreto, conducente infortunato

Nella tarda serata di ieri, alle 22,45 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Loreto in via Manzoni per incidente stradale.

Per cause in fase di accertamento, un ragazzo alla guida di una vettura Alfa Romeo Mito, perdeva il controllo terminando la corsa contro un grosso platano. I vigili del fuoco hanno collaborato con il personale medico, dopo le prime cure sul posto l’infortunato veniva trasportato dal personale del 118 al pronto soccorso di Torrette, successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente. Sono ora al vaglio delle forze dell’ordine i rilievi della zona incidentata per fare chiarezza su quanto successo.