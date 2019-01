Auto contro furgone a Senigallia, un conducente ferito

Nel pomeriggio di ieri, alle ore 16 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Senigallia (AN) in Strada della Capanna Alta per incidente stradale. Per cause in fase di accertamento, si è scontrata una vettura contro un furgone.

I vigili del fuoco hanno estratto l’autista della vettura che era incastrato, dopo la prime cure sul posto veniva trasportato in eliambulanza al pronto soccorso di Torrette, successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente, la strada è rimasta chiusa al traffico per un paio d’ore. Sono ora al vaglio delle forze dell’ordine i rilievi per la ricostruzione della dinamica e delle responsabilità dell’accaduto.