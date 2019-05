Auto contro guardrail all’alba a Castelfidardo

Nella prima mattina della giornata odierna alle 6,45 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Castelfidardo di Ancona in via Ce Guevara SP 3 Jesina per incidente stradale.

Un ragazzo alla guida di una vettura perdeva il controllo urtando violentemente il guard rail, finendo la corsa contro un grosso Tombolo in cemento sul campo al lato della strada. I vigili del fuoco hanno estratto il conducente che veniva trasportato in eliambulanza al pronto soccorso, mentre un altro ragazzo sempre a bordo della vettura veniva trasportato dal personale del 118 al pronto soccorso. La SP 3 veniva chiusa al traffico per far atterrare l’eliambulanza.