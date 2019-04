Auto contro guardrail in A14: conducente al Pronto Soccorso

Nel pomeriggio di oggi alle 17 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in A14 direzione nord al Km 330+400 nei pressi di Ancona sud per incidente stradale.

Un uomo alla guida di un monovolume ha perso il controllo urtando diverse volte il guard rail e il new jersey, l’autista veniva trasportato dal personale del 118 al pronto soccorso prima del nostro arrivo. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’automezzo, hanno raccolto diversa attrezzatura elettronica che trasportava la vettura, causa l’incidente si era sparpagliata per un centinaio di metri. Il traffico per circa sessanta minuti è stato deviato nella corsia sud.