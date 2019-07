Auto contro moto, 56 enne centauro morto a Jesi

Tragedia a Jesi nella zona di Ponte della Barchetta, a Jesi stamattina verso le 10 in via della Chiusa.

Secondo le prime ricostruzione della dinamica, la vittima, un 56enne residente ad Agugliano, era in sella a uno scooter Tmax Yamaha coinvolto in uno scontro con due due auto, una Nissan Juke condotta da un anconetano di 75 anni e una Fiat Bravo guidata da un 50enne di Polverigi. Uno dei due conducenti della auto è rimasto lievemente ferito. La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia locale di Jesi per cercare di stabilire come sono avvenuti i fatti e assegnare le responsabilità di quanto accaduto.