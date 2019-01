Auto contro moto a Maiolati, una persona ferita

Nel targo pomeriggio della giornata odierna alle 19.15 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Maiolati (AN) in via Vinci per incidente stradale.

Per cause in fase di ricostruzione, una moto si è scontrata con una vettura. Il conducente della vettura rimaneva illeso mentre il motociclista dopo le prime cure sul posto veniva trasportato dal personale del 118 al pronto soccorso. I vigili del fuoco hanno prestato soccorso all’infortunato, successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente, la strada è stata per molto tempo chiusa al traffico con importanti ripercussioni sulla viabilità ordinaria che via via è andata pero lentamente normalizzandosi.