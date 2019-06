Auto contro muro a Filottrano, ferita la conducente

Nella mattinata di oggi, alle ore 10 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Filottrano di Ancona in piazza della Repubblica per incidente stradale.

Per cause in fase di ricostruzione, una donna alla guida di una Fiat Panda perdeva il controllo finendo contro il muro di una casa. I vigili del fuoco hanno soccorso la conducente, veniva trasportata dal personale del 118 al pronto soccorso, mentre il marito era già stato trasportato in eliambulanza al pronto soccorso prima del nostro arrivo. Terminate le operazioni di soccorso, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la vettura e il box contatori dell’energia elettrica urtato dalla vettura.