Nella tarda mattinata di oggi alle ore 11.30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Ancona in via Maestri del Lavoro per incidente stradale. Per cause in fase di accertamento, una signora alla condotta di una vettura, perdeva il controllo finendo la sua corsa fuori dalla sede stradale in un cantiere edile sottostante la via.

I vigili del fuoco hanno soccorso la conducente affidandola al personale del 118, successivamente utilizzando l’autogru hanno recuperato la vettura. Sono al lavoro gli agenti delle forze dell’ordine per ricostruire l’accaduto. E poter accertare le responsabilità del sinistro che per fortuna ha avuto conseguenze limitate per la signora.