Auto fuori strada, ferita ragazza a Jesi

Nella tarda mattinata della giornata odierna, alle ore 11,30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Jesi di Ancona in SP 362 al Km 1,5 per incidente stradale.

Per cause in fase di accertamento, una ragazza alla giuda di una vettura perdeva il controllo finendo nel campo adiacente la strada rimanendo bloccata al suo interno. I vigili hanno estratto l’infortunata affidandola al personale del 118, successivamente veniva trasportata in eliambulanza al pronto soccorso di Torrette. Inoltre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente e la vettura alimentata a gas metano. Sono in corso le indagini per capire le cause di quanto è accaduto.