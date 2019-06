Auto in bilico su ponticello ad Astra: illeso il conducente

Nella tarda mattinata alle ore 11,30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Ostra di Ancona in via Vaccarile per incidente stradale.

Un signore alla guida di una vettura in prossimità di un ponticello, perdeva il controllo rimanendo in bilico sul parapetto. I vigili del fuoco hanno ancorato la vettura per non farla precipitare, successivamente hanno collaborato con il soccorso stradale per il recupero dell’automezzo. Nell’incidente l’autista rimaneva illeso, il traffico per circa sessanta minuti rimaneva bloccato. Appena risolta l’emergenza la situazione della viabilità è tornata lentamente alla normalità, dopo i rilievi effettuati dalle forze dell’ordine per la ricostruzione dell’accaduto.