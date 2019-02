Auto in scarpata a Falconara, illeso il conducente

Oggi alle 10,45 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in SS76 località Falconara Marittima direzione Ancona nello svincolo di Ancona per un autocarro finito nella scarpata. Un uomo alla guida di un autoarticolato, mentre percorreva lo svincolo perdeva il controllo rimanendo in bilico nella scarpata. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente, il conducente dell’automezzo è uscito illeso dall’incidente.

Sul posto sono giunti anche gli agenti delle forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto e cercare al contempo di definire le responsabilità che hanno portato al sinistro