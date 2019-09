Auto in scarpata a Fossato di Vico, soccorsi due anziani

Nel pomeriggio della giornata odierna, alle ore 16,15 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Fossato di Vico (Fabriano – Ancona) per soccorre due persone anziane che a bordo di una vettura finivano nella scarpata al lato della sede stradale. I vigili del fuoco hanno lavorato diverso tempo per estrarre le due persone dalla vettura, dopo le prime cure sul posto, venivano trasportate in strada utilizzando tecniche S.A.F. (Speleo, alpino, fluviale) per poi affidarle al personale del 118.

Nell’intervento di Fossato di Vico, hanno collaborato anche i colleghi di Perugia distaccamento di Gaifana. La situazione è tornata presto regolare nella zona.