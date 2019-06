Auto ribaltata a Jesi, una persona ferita lieve

Incidente con conseguenze fortunatamente lievi accaduto ieri in provincia di Ancona.

Nel tardo pomeriggio della giornata odierna alle 19 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti Jesi di Ancona in via Ponte Pio per incidente stradale. Un signore alla guida di una vettura, per cause in fase di ricostruzione, perdeva in controllo ribaltandosi diverse volte. I vigili del fuoco hanno soccorso l’autista affidandolo alle cure del personale del 118, successivamente hanno messo in sicurezza la vettura alimentata a gas GPL.

Sono al lavoro le forze dell’ordine per ricostruire l’esatta Dinamica di quanto accaduto e ricostruire le responsabilità che hanno portato al sinistro stesso.