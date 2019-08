Auto rimasto chiuso in auto salvato dai VVF ad Ancona

Gli agenti dei Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina al parcheggio del centro commerciale Cargopier per soccorrere un cane, di razza Weimaraner di 4 mesi, rimasto chiuso in un’auto con le chiavi all’interno. Il proprietario ha chiamato prontamente il 115. La squadra dei Vigili del Fuoco, giunta molto rapidamente sul posto, è riuscita ad aprire l’auto e far uscire il cane che non ha riportato conseguenze dalla disavventura. Solo tanta paura per questa curiosa disavventura per il padrone del cane che però ha prontamente chiamato i soccorsi riuscendo a liberare il suo amico peloso il più rapidamente possibile grazie anche all’abilità dei VVF.