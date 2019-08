Auto scontra camper e va in fiamme sulla A14: un ferito

Nella notte, alle ore 3 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in A14 direzione SUD tra le uscite di Marotta e Senigallia per incidente stradale. Per cause in fase di ricostruzione si è scontrato un camper e una vettura, l’auto dopo lo scontro si fermava nella corsia di emergenza prendendo fuoco. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e prestato soccorso la conducente dell’auto, successivamente medicata sul posto dal personale del 118, i quattro giovani a bordo del camper non riportavano nessun danno fisico, il traffico durante l’intervento è scorso regolarmente.