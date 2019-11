Autoarticolato rimasto incastrato nelle strade di Falconara

I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alle ore 9:30 circa a Falconara Marittima, zona Rocca Priora, per rimuovere un autoarticolato che era rimasto incastrato in una strada stretta.

La squadra degli agenti dei vigili del fuoco, giunti rapidamente sul posto anche con l’autogrù, ha sollevato leggermente la parte posteriore del semirimorchio riposizionando così il mezzo pesante sulla sede stradale.

Fortunatamente non si segnalano persone coinvolte né ferite da quanto accaduto. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica e le responsabilità di quanto è accaduto e che poteva avere conseguenze ben peggiori.





