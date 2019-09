Autocarro finisce fuori strada in A14 nell’anconetano

Alle ore 16,45 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in A14 direzione nord al Km 223 tre le uscite di ancona Sud e Ancona nord per incidente stradale.

Per cause in fase di ricostruzione, un autocarro è finito fuori dalla sede stradale terminando la corsa nella scarpata sottostante. I vigili del fuoco intervenuti anche con l’autogrù, hanno soccorso l’autista affidandolo al personale del 118, successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente. Sono giunti sul posto anche gli agenti delle forze dell’ordine per effettuare i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica e le cause che hanno portato al sinistro che non ha avuto fortunatamente gravi conseguenze.