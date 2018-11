Autocarro incastrato in sottopasso a Jesi: nessun ferito

Nel tardo pomeriggio della giornata odierna alle 19,15 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Jesi in via Marconi nei pressi del sottopasso per soccorrere un automezzo in difficoltà.

Un autocarro mentre percorreva il sottopasso urtava con il cassone la parte alta del ponte rimanendo incastrato. I vigili del fuoco hanno dovuto tagliare i resti del cassone per rimuovere l’automezzo, non si segnalano persone coinvolte. Sono ovviamente giunti sul posto gli agenti delle forze dell’ordine per effettuare i rilievi e gli accertamenti del caso, per poter ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto nella tarda sera di ieri in provincia di Ancona.