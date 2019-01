Autorità Portuale, Casini confermata rappresentante regionale

La Conferenza delle Regioni ha confermato la designazione della vicepresidente Anna Casini nella Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale.

La nomina è avvenuta nei giorni scorsi, a Roma. Come rappresentanti regionali sono stati convalidati Casini e Luca Cascone, presidente della IV Commissione consiliare della Regione Campania. L’assessore della Regione Veneto Elisa De Berti subentra invece all’ex assessore regionale della Liguria Edoardo Rixi, ora viceministro delle Infrastrutture e Trasporti nel Governo Conte.

“Ringrazio la Conferenza delle Regioni per aver ribadito la presenza delle Marche in questo importante contesto – ha dichiarato Anna Casini – Saremo i rappresentanti dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale (che comprende i porti delle Marche e dell’Abruzzo), ma continueremo a lavorare per valorizzare il sistema portuale nazionale, puntando sulla cooperazione e non sulla competizione tra territori e scali marittimi”. La Conferenza nazionale promuove i grandi investimenti infrastrutturali, pianifica l’urbanistica portuale, le strategie delle concessioni demaniali e di promozione internazionale dei sistemi portuali. Verifica anche i piani di sviluppo portuale attraverso le collaborazioni con le quindici Autorità di sistema portuale esistenti.