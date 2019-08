Autostrade, sciopero il 4 e 5 Agosto anche nelle Marche

Le segreterie nazionali di FILT CGIL -FIT CISL -UILTRASPORTI-SLA CISAL e Ugl Viabilità hanno dichiarato sciopero per i prossimi 4 e 5 agosto 2019; la scorsa notte si sono rotte le trattative per il rinnovo del contratto di lavoro delle Autostrade e Trafori

Le ragioni dello sciopero sono quelle di garantire ai lavoratori la salvaguardia dei livelli occupazionali, il mantenimento delle condizioni economiche/normative acquisite in caso di eventuale cambio di titolarità della concessione e garantire gli aumenti salariali che consentano il recupero del potere di acquisto dei salari e che tengano conto dei risultati economici raggiunti dalle aziende del settore e la valorizzazioni delle professionalità.

“Nelle Marche – dichiara Valeria Talevi, segretaria generale Filt Cgil Marche -, lo sciopero riguarderà i circa 400 lavoratori del 7° Tronco di Autostrade per l’Italia che si estende da Pesaro fino a Termoli, in Abruzzo, 27 stazioni di cui 14 nelle Marche, 6 delle 8 postazioni per il controllo remoto degli automatismi per il pagamento pedaggi e 3 dei 6 punti Blu ”.



Lo sciopero riguarderà il comparto degli Esattori e personale Turnista con le seguenti modalità :

dalle 10,00 alle 14,00 e dalle 18,00 alle 22,00 di domenica 4 agosto; dalle 22,00 di domenica 4 agosto alle 2,00 di lunedì 5 agosto. Personale Amministrativo: le prime 4 ore della prestazione/turno di lavoro di lunedì 5 agosto.