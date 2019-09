Autotreno finisce fuori strada in Contrada San Nicola

Gli agenti dei Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore13:30 circa a Montecarotto in Contrada San Nicola per rimuovere un autotreno finito fuori strada.

Il camion che trasportava cereali era scivolato con il rimorchio a lato strada. La squadra dei Vigili del Fuoco è giunta velocemente sul posto anche con l’autogru ha assicurato il rimorchio, svuotato parte del carico in un’altro camion e trainato il mezzo sulla sede stradale.

Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine per cercare di capire realmente quanto è accaduto e ricostruire l’esatta dinamica di quello che è accaduto senza conseguenze.