Avis Moie compie oggi 70 anni dalla fondazione

Oggi 3 gennaio 2019 è il 70esimo compleanno di Avis Moie.

Il cav. Lodovico Gilberti fondò la sezione Avis Moie dopo 4 anni di lungimirante attivismo nel coinvolgere i giovani della Vallesina reduci dal duro dopoguerra. In quel momento storico, in cui tutto era senza speranza, Moie, con poche case e poche decine di abitanti, pensa al dono del sangue come ad una rinascita. Molti dei primi donatori erano poveri e di limitata istruzione, ma il cuore e la mente li rendevano i migliori.

Oggi l’Avis Moie, che ha delegazione a Pianello Vallesina, conta 505 soci e comprende i comuni di Maiolati Spontini, Castelbellino, Castelplanio, Monte Roberto e Rosora.

Al fine di ricordare chi è l’Avis Moie e come nel tempo si è strutturata, il 2019 sarà ricco di appuntamenti e di promemoria per i cittadini, attraverso una campagna di sensibilizzazione, per culminare con i festeggiamenti in programma il 15 e il 16 giugno.



La sede Avis a Moie, di proprietà, è al centro del paese in via Cavour 3 con vetrine anche in Via Ceccacci. La sede a Pianello Vallesina è anch’essa al centro del paese.