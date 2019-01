Befana artigiana pronta ad arrivare nelle strade di Ancona

La Befana è pronta ad arrivare ad Ancona. Domenica 6 gennaio presso il Centro Direzionale Confartigianato in via Fioretti 2/a si festeggia la 35° edizione della Befana Artigiana.

Quest’anno la giornata sarà all’insegna dell’ innovazione nella tradizione. I bambini infatti potranno partecipare a molti laboratori compresi quelli dedicati alle nuove tecnologie. Ci sarà l’animazione e tanto divertimento per tutta la durata dell’evento, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, a cui parteciperanno bambini e famiglie dalla provincia di Ancona e da quella di Pesaro e Urbino. Alle 11 il saluto delle autorità, alla presenza di Graziano Sabbatini e Marco Pierpaoli Presidente e Segretario di Confartigianato Imprese di Ancona – Pesaro e Urbino. Momento clou della festa, la consegna della calza regalo (saranno 1.000 i doni), da parte della Befana ai figli degli imprenditori.

All’interno dei locali della Confartigianato saranno allestiti i laboratori dove i bambini potranno ammirare esperti artigiani all’opera, e creare sotto la loro guida piccoli manufatti e giocattoli, apprendendo tecniche e strumenti ed inoltre cimentarsi con le nuove tecnologie, la robotica e la realtà virtuale grazie alla collaborazione con “ Dadi e Mattoncini”.

Imparare giocando: la Befana della Confartigianato è un momento non solo di aggregazione ma anche didattico, per stimolare nei bambini curiosità, manualità e creatività.

La Befana Confartigianato, che si rinnova con successo di anno in anno, vede sempre la partecipazione di tanti bambini che aspettano con ansia questo momento poiché si tratta di una festa dedicata interamente a loro ed ogni anno arricchita di novità.

La Befana artigiana rappresenta uno dei primi appuntamenti in casa Confartigianato ed è uno dei più attesi proprio perché coinvolge tanti bambini, ed è anche una occasione per sensibilizzare alla cultura del fare e ai mestieri artigiani.