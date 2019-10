Via alla World Cup 2019: sei biancorossi in Giappone per il lungo torneo FIVB

Ultimo appuntamento stagionale con le rispettive Nazionali per sei giocatori della Cucine Lube Civitanova che da domani mattina scenderanno in campo in Giappone per disputare la FIVB World Cup 2019, tradizione torneo nell’anno prima delle Olimpiadi.

Undici gare in quindici giorni, in cui ciascuna delle dodici partecipanti affronterà le altre squadre in un girone all’italiana, questo il programma dell’evento che coinvolgerà tre città giapponesi: Fukuoka e Nagano nella prima settimana, Hiroshima nella seconda.

Simone Anzani e Fabio Balaso fanno parte della spedizione azzurra in Giappone, avventura che inizierà martedì proprio con la gara contro i padroni di casa nipponici. Ci saranno anche i brasiliani Bruno e Yoandy Leal, per loro esordio contro il Canada, e l’iraniano Amir Ghafour, subito alle prese con la Russia nella prima giornata. Infine Mateusz Bieniek, che fa parte dell’allargato gruppo della Polonia al lavoro in Giappone.

Non mancheranno, naturalmente, i “Derby Lube” visti gli inevitabili incroci tra le Nazionali con in campo gli atleti biancorossi, garantiti dalla particolare formula della World Cup.

Di seguito il programma gara di ogni Nazionale nella FIVB World Cup 2019 (ora italiana)

ITALIA

a Fukuoka (Giappone)

01/10 h.12.20 vs Giappone

02/10 h.08.00 vs Usa

04/10 h.05.30 vs Argentina

05/10 h.08.00 vs Tunisia

06/10 h.05.30 vs Polonia

A Hiroshima (Giappone)

09/10 h.05.30 vs Egitto

10/10 h.08.00 vs Australia

11/10 h.08.00 vs Russia

13/10 h.05.30 vs Canada

14/10 h.08.00 vs Iran

15/10 h.08.00 vs Brasile

BRASILE

a Nagano (Giappone)

01/10 h.11.00 vs Canada

02/10 h.11.00 vs Australia

04/10 h.11.00 vs Egitto

05/10 h.07.00 vs Russia

06/10 h.07.00 vs Iran

A Hiroshima (Giappone)

09/10 h.07.00 vs Argentina

10/10 h.11.00 vs Usa

11/10 h.07.00 vs Tunisia

13/10 h.08.00 vs Polonia

14/10 h.12.20 vs Giappone

15/10 h.08.00 vs Italia

IRAN

a Nagano (Giappone)

01/10 h.07.00 vs Russia

02/10 h.04.00 vs Egitto

04/10 h.04.00 vs Canada

05/10 h.10.00 vs Australia

06/10 h.07.00 vs Brasile

A Hiroshima (Giappone)

09/10 h.11.00 vs Usa

10/10 h.07.00 vs Tunisia

11/10 h.04.00 vs Argentina

13/10 h.12.20 vs Giappone

14/10 h.08.00 vs Italia

15/10 h.05.30 vs Polonia

POLONIA

a Fukuoka (Giappone)

01/10 h.08.00 vs Tunisia

02/10 h.12.20 vs Giappone

04/10 h.08.00 vs Usa

05/10 h.05.30 vs Argentina

06/10 h.05.30 vs Italia

A Hiroshima (Giappone)

09/10 h.08.00 vs Russia

10/10 h.05.30 vs Egitto

11/10 h.05.30 vs Australia

13/10 h.08.00 vs Brasile

14/10 h.05.30 vs Canada

15/10 h.05.30 vs Iran