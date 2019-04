Biathlon Scacchi-Ping Pong: vince il fabrianese Guglielmi

E’ fabrianese il vincitore del biathlon primaverile scacchi-pingpong che si è disputato sabato pomeriggio scorso ed arrivato alla 31° edizione. Gabriele Guglielmi ha vinto la classifica parziale scacchi giungendo poi al 5° posto della sezione ping-pong. Sommando i due piazzamenti Guglielmi è riuscito ad avere la meglio sul pesarese Matteo Arosti.

Al torneo hanno partecipati da Ascoli Piceno, Pesaro, Montignano, Falconara, Fabriano, Urbino, Fano, Ancona e Senigallia dando vita ad una competizione serrata e fortemente partecipata. Guglielmi non è nuovo alla vittoria del biathlon avendo già conquistato quattro precedenti manifestazioni. Le due discipline sportive hanno qualcosa in comune nella capacità reattiva alla tattica e strategia usata dall’avversario che a volte induce in errore.

IL biathlon organizzato dal Prof. Ivano Faini ha acquistato nel tempo una dimensione regionale trovando nel Centro Olimpico la sede naturale per la tipologia delle prove e per l’ambiente di condivisione che si può toccare con mano. Vincente è risultata nel tempo, poi, l’introduzione dell’handicap in base al risultato della prova precedente a cui si è partecipato, scalando di classifica parziale e garantendo in sostanza sempre un vincitore differente.



Risultato Finale Biathlon

1° Gabriele Guglielmi (Fabriano)

2° Matteo Arosti (Pesaro)

3° Fabio Paucchi (Senigallia

Prova Scacchi

1° Gabriele Guglielmi

2° Ivano Faini

3° Marco Faini

Prova Ping-Pong

1° Tommaso Paucchi

2° Matteo Arosti

3° Lorenzo Fiorentini