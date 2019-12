Biliardo | Andrea Muccioli e Mauro Arceci vincono il 1° Trofeo La Kasina

Splendida manifestazione di biliardo a boccette svoltasi presso il Bar La Kasina a Borgo Santa Maria su biliardi con buche, con partite ai punti 70 con regolamento ABIS-UISP.

La gara a Coppie, organizzata dal Gruppo Sportivo Borgo Santa Maria in collaborazione con ABIS Rimini-Pesaro, ha avuto ottima adesione con 94 giocatori che hanno disputato le qualificazioni nei giorni 25-26-27 novembre.

Infine nella serata finale, lunedì 2 dicembre, si sono imposti su tutti, con punteggio 74-53, Andrea Muccioli (giocatore riminese in forza all’Amatori 2 PU) in coppia con Mauro Arceci (giocatore pesarese del Concordia 1 PU) che hanno prevalso su Cristiano Urloni (giocatore di casa essendo tra le fila del Borgo Santa Maria) in coppia con Vincenzo Graziano (Auserfanano).

Muccioli-Arceci avevano battuto in una bellissima semifinale Luca Bruscolini e Mattia Carboni (B.S.Maria – Concordia), mentre nei Quarti di Finale avevano prevalso su Davide Giannoni-Mirko Semprucci (Amatori 5° classificati). Urloni-Graziano avevano vinto in semifinale con Omar Tonti-Diego Lazzari (Birra di Paolino RN). Classificati al 5° posto anche Enrico Bartoli-Paolo Caroni (Jambo – Euro).

Gradita presenza di Simone Zaffini gestore del Bar La Kasina, che ha offerto la bellissima premiazione.

Classifica finale:

1 class. Mauro Arceci e Andrea Muccioli (Concordia 1 – Amatori 2)

2° class. Cristiano Urloni e Vincenzo Graziano (B.S.Maria – Auserfanano 2)

3° pari merito Luca Bruscolini e Mattia Carboni (B.S.Maria – Concordia 1)

3° pari merito Omar Tonti e Diego Lazzari ( Birra di Paolino)

5° pari merito Davide Giannoni e Mirko Semprucci ( Amatori 2)

5° pari merito Enrico Bartoli e Paolo Caroni ( Jambo – Euro)