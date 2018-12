Bimbo di un anno muore nella notte a Camerano

Choc a Camerano dove una famiglia locale è stata colpita da una tragedia famigliare immane.

Un bimbo dell’età di circa un anno, che aveva avuto febbre e catarro, è morto la notte scorsa a Camerano.

Non si però conoscono al momento le cause del decesso che potrebbero essere dovute anche ad altre patologie. Per accertarlo potrebbe rendersi necessaria un’autopsia. Secondo le prime ricostruzioni, dopo la richiesta di soccorso da parte della famiglia del piccino che faceva fatica a respirare, tanto da perdere conoscenza, sono intervenuti sul posto verso le 4 i sanitari del 118 e della Croce gialla di Camerano. Sono stati completamente inutili i tentativi di rianimare il bimbo.