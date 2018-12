Bisarca in fiamme nella notte sulla A14, nessun ferito

Un pò di paura ma tutto è finito bene durante la notte di ieri sulla A14, tra i caselli di Ancona Nord e Sud, per un incendio occorso ad una bisarca che stava trasportando numerosi autoveicoli.

Chiusa dalle 2 per circa 45 minuti la corsia sud, con uscita obbligatoria ad Ancona nord. Nessuna conseguenza per il conducente, ma il mezzo e il carico sono andati distrutti.

Sono immediatamente arrivati luogo i vigili del fuoco e la polizia stradale. Si è formata una coda, ma intorno alle 3:30 la viabilità era tornata normale. Sono ora al vaglio delle forze dell’ordine filmati e rilievi per capire cosa ha scatenato l’incendio sulla bisarca.