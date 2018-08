Box in fiamme ad Osimo, paura ma nessun ferito

Alle 18 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti ad Osimo (AN) in via linguetta per incendio.

Per cause in fase di accertamento andava a fuoco alcune attrezzature elettriche posizionate in un box all’esterno di una officina.

I vigili del fuoco hanno spento le fiamme limitandole al solo box, hanno messo in sicurezza il sito rimuovendo alcune bombole di gpl presenti sul posto. Utilizzando la termocamera, hanno costantemente monitorato la temperatura delle bombole fino al completo raffreddamento. Oltre il personale del distaccamento di Osimo, è intervenuta l’autoscala, autopompa e l’autobotte dalla sede centrale di Ancona oltre alle forze dell’ordine per i rilievi.