Bus imbrattati ad Ancona, partite le denunce

Negli ultimi giorni Conerobus ha rilevato nuovi episodi di imbrattamento dei suoi autobus.

Gli atti vandalici sono stati compiuti all’interno di quattro mezzi, impiegati lungo le tratte extraurbane Ancona – Collemarino e Ancona – Chiaravalle, che fanno parte della nuova flotta in servizio da luglio. I vandali hanno preso di mira i sedili, ma anche la pavimentazione e le paratie interne, deturpati con scritte e scarabocchi impressi utilizzando vernice spray rossa e nera. La società per la mobilità intercomunale di Ancona ha già sporto denuncia alle forze dell’ordine ed è pronta a consegnare agli inquirenti le immagini delle telecamere di videosorveglianza di cui i veicoli sono dotati internamente.

“Siamo profondamente amareggiati – afferma il presidente di Conerobus Muzio Papaveri – da questi riprovevoli casi di imbrattamento, che si erano peraltro già verificati tra fine agosto e inizio settembre. Si tratta di gesti molto gravi, che arrecano un danno sia all’azienda che alla collettività. Abbiamo lavorato tanto per l’acquisto dei nuovi autobus e ce li ritroviamo già rovinati. Ci auguriamo che atti del genere non si ripetano più e invitiamo l’utenza, nel caso in cui assista ad altri episodi di danneggiamento, ad avvisare immediatamente l’azienda e le forze dell’ordine, a cui siamo grati per il continuo supporto”.