C. Italia: Spezia-Samb 2-1, rossoblù fuori con onore

Sambenedettese ko con lo Spezia che vola al prossimo turno eliminatorio di Coppa Italia.

Passano in vantaggio i padroni di casa con Pierini che al ’21 del secondo tempo sblocca il match.

I marchigiani non si danno per vinti e al ’32 Gelonese gela il Picco e pareggia i conti per i rossoblù ospiti. Non passano però neanche 4 minuti di gioco che Bartolomei batte Sala e regala la qualificazione ai suoi.



SPEZIA-SAMBENEDETTESE 2-1

SPEZIA (4-3-3): Lamanna; De Col, Erlic, Terzi, Augello; Bartolomei, De Francesco (45′ st Bastoni), Mora (33′ st Ricci); Pierini (40′ st Vignali), Okereke, Gyasi. A disp. Manfredini, Barone, Crivello, Figoli, Morachioli, Gudjohnsen, Acampora. All. Marino.

SAMBENEDETTESE (3-5-2): Sala; Zaffagnini, Biondi, Di Pasquale; Rapisarda, Gelonese, Bove (38′ st Islamay), Ilari, Cecchini (28′ st Gemignani); Di Massimo, Calderini (10′ st Minnozzi). A disp. Rinaldi, Valentini, Brunetti, Demofonti, Rocchi, De Paoli, Trillò, Panaioli. All. Magi.

Arbitro: Giua di Olbia (assistenti Sechi di Sassari e Imperiale di Genova; quarto uomo Ghersini di Genova).+

Marcatori: 21′ st Pierini (Sp), 32′ st Ilari (Sa), 37′ st Bartolomei (Sp).

Note: spettatori paganti 2.432, per un incasso di 10.210 euro. Ammoniti Biondi, Rapisarda, Calderini. Tiri in porta 6-3. Tiri fuori 6-1. In fuorigioco 3-2. Angoli 7-0. Recuperi 1′ pt e 3′ st.