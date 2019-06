Cadavere ritrovato nell’Esino, indagini in corso

Mistero fitto nelle campagne delle Marche su cui stanno indagando i carabinieri.

Il cadavere in avanzato stato di decomposizione di un uomo, adulto, del quale l’identità è ancora sconosciuta, è stato trovato nel fiume Esino a Falconara Marittima, a circa 300 metri dalla foce. Sono ignote per ora anche le cause del decesso. A scorgere il corpo, in posizione supina, arenato in una secca naturale del fiume, è stato un pescatore che si accingeva a raggiungere il greto del fiume.

Potrebbe essere caduto in acqua in un altro punto rispetto a quello trovato. Proseguono comunque le indagini da parte degli inquirenti.