Cade intonaco da immobile su strada: nessun ferito ad Ancona

Nella mattinata della giornata odierna, alle 10.30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Cialdini di Ancona per parti di intonaco caduto sulla pubblica via.

I vigili del fuoco utilizzando l’autoscala hanno verificato tutta la facciata del civico 4, rimuovendo le parti di immediato pericolo, in modo da garantire la sicurezza del passaggio pedonale sottostante e l’ingresso al parcheggio Stamira. Non si segnalano persone coinvolte ma solamente danni materiali dell’immobile stesso. Fortunatamente non ci sono state ulteriori conseguenze né per le persone che si trovavano in zona né per la zona stradale immediatamente sotto a dove si è poi staccato l’intonaco stesso.