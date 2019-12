Calendario dello Stato Maggiore della Difesa 20venti

Successo per l’evento dal titolo Storie di donne, 20 anni con le donne nelle Forze Armate

Il Calendario è stato presentato lo scorso 18 dicembre anche a Francavilla in Sinni (PZ), su accoglienza dell’assessore regionale alle Attività Produttive Franco Cupparo e del Primo Cittadino di Francavilla in Sinni, Romano Cupparo. L’iniziativa, che ha celebrato i vent’anni dall’ingresso delle Donne nelle Forze Armate, è stata resa possibile grazie alla collaborazione dello Stato Maggiore della Difesa e dell’Associazione culturale Occhio dell’Arte.

“I dodici mesi del calendario raccontano e celebrano il lavoro svolto con professionalità dalle donne che, da ormai due decenni, prestano servizio nell’Esercito Italiano, nella Marina Militare, nell’Aeronautica Militare e nell’ Arma dei Carabinieri” – ha dichiarato la giornalista e PR Lisa Bernardini, che dell’Occhio dell’Arte è la Presidente.

A Francavilla come autorità militare delegate c’erano il rappresentante dello Stato Maggiore della Difesa, il Tenente Colonnello Giuseppe Prete, accompagnato dal Primo Maresciallo Cosimo Paciulo e dalle 4 testimonials donne che nella serata hanno rappresentato le 4 Forze Armate e che sono salite sul palco: il Sergente Francesca Ciano (Esercito), il Sottocapo Ilaria Corallo (Marina Militare), il 1° Aviere Cassandra Milelli (Aereonautica Militare), il

Capitano Audino Lucia (Carabinieri).

Ospiti con interventi parlati anche il conduttore e giornalista Michele Cucuzza e lo scrittore e autore RAI Andrea Di Consoli. Ha presentato la commovente serata il volto tg1 Cecilia Primerano.

Non sono mancati momenti musicali. A cominciare dal trio Amadeus, formazione cameristica composta dalla pianista Rossella Talarico, dal clarinettista Vincenzo Accattato e dal violoncellista Carmine Fortunato, nata con lo scopo di diffondere il repertorio musicale classico ma anche moderno e, in particolare, le colonne sonore che hanno segnato la storia del cinema. Brani di Piovani e Morricone hanno risuonato nelle sale del Cinema Multisala, location scelta per lo svolgimento della iniziativa, e a concludere la manifestazione è stato Giuseppe Gambi, tenore pop napoletano che proprio quest’anno compie 10 anni di carriera, e che è intervenuto con la sua splendida voce di ambasciatore del bel canto italiano e napoletano nel mondo. Entrambi alla fine delle loro performances sono stati premiati con una stampa artistica dell’artista marchigiana Francesca Guidi by Arte dei Led dal titolo “Around the moon”, su carta Costellation,dice l’artista :per me è un grandissimo Onore portare la mia arte al servizio delle Donne, un grazie speciale agli organizzatori..

Fu la legge 380 del 20 ottobre del 1999 a consentire alle donne di arruolarsi nelle Forze Armate permettendo, di fatto, all’Italia di allinearsi ad una realtà comune a tutti gli altri paesi membri della Nato. Da allora sono quasi 16 mila le donne “con le stellette” ed è a loro, fucilieri, piloti, marinai in servizio di ordine pubblico e nel controllo del territorio, pronte a ricoprire incarichi di vertice delle Forze Armate che il calendario è dedicato. I proventi della vendita del calendario a Francavilla in Sinni sono stati interamente devoluti all’associazione locale “Rinascita Meridionale”, dal 1997 punto di riferimento per donne e bambini in difficoltà.