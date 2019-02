Camion spazzatura finisce in una scarpata a Genga

Nella mattinata i vigili del fuoco sono intervenuti a Genga di Ancona in strada Regionale 360 al Km 47+100 per automezzo fuoristrada.

Per cause in fase di ricostruzione, un furgone per il trasporto della nettezza urbana finiva nella scarpata al lato della sede stradale. I vigili del fuoco intervenuti dal distaccamento di Arcevia e dal Comando di Ancona, utilizzando l’l’autogrù, hanno recuperato l’automezzo rimettendolo in carreggiata. Nel fuoristrada l’autista non riportava danni fisici. Sono ora al vaglio delle forze dell’ordine tutte le rilevazioni effettuate nella zona incidentata per appurare quanto successo e ricostruire le responsabilità del sinistro che poteva avere conseguenze peggiori.