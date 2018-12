Si è svolta il 21 dicembre 2018 la conferenza stampa conclusiva con i giornalisti delle redazioni locali sulle campagne di sensibilizzazione promosse dalla Polizia di Stato nell’ultimo trimestre 2018.

Infatti la Questura di Ascoli Piceno dall’inizio dell’anno scolastico 2018/2019 ha promosso in accordo con l’Ufficio Scolastico Provinciale 4 campagne di sensibilizzazione sulle seguenti tematiche:

· Campagna i sensibilizzazione contro la violenza sulle donne “Questo non è amore”;



· “Per le feste di natale non facciamoci del male”, attività di informazione sull’uso corretto dei giocattoli pirici;

· “Bullismo nelle scuole” con la sensibilizzazione sul fenomeno e le varie sfaccettature tipo il cyberbullismo;

I progetti sopra indicati sono stati pianificati e realizzati in diversi istituti della provincia ed hanno visto la partecipazione di una grandissimo numero di studenti delle superiori per quanto riguarda la campagna contro la violenza sulle donne e il Bullismo e delle elementari e medie per la sensibilizzazione sulle conseguenze dell’’uso dei giocattoli pirici.

· Altro target ha coinvolto l’informazione sulle truffe, numerosi sono stati i circoli per anziani dove la Polizia di Stato ha fatto tappa per diffondere le modalità che i truffatori adottano per raggirare persone di una certa età.

Al termine della conferenza ai giornalisti presenti è stato dato il calendario della Polizia di Stato 2019 , che grazie al loro contributo per la diffusione della notizia ci ha permesso di vendere tutte le copie a disposizione a favore dell’UNICEF e del Progetto Marco Valerio (Fondazione a favore dei bambini figli di poliziotti affetti da malattie croniche) .

Il lavoro dell’Ufficio Relazioni Esterne della Questura di Ascoli Piceno continuerà con le medesime modalità anche per il 2019.