Camper e tartufi nella città dei Bronzi dorati

A Pergola raduno di camper al profumo di tartufo

In occasione della Fiera Nazionale del Tartufo bianco pregiato, raduno camper il 12-13 ottobre Torna con la Fiera Nazionale del Tartufo bianco pregiato di Pergola, il tradizionale raduno camper organizzato dalla Pro loco.

La città dei Bronzi dorati, ospita il 6, 13, 20 ottobre la 24esima edizione della kermesse dedicata al diamante della terra e, come ormai da anni, l’associazione turistica pergolese, promuove per il week-end del 12 e 13 ottobre il raduno di camper, interessante occasione per partecipare alla Fiera e visitare Pergola, uno dei Borghi più belli d’Italia.

La città della Valcesano si conferma sempre più amica del turismo itinerante. Sono ormai da tempo tre gli appuntamenti fissi dedicati a chi ama viaggiare in camper, con altrettanti raduni: a Pasqua, per la Fiera del Tartufo e per le festività natalizie in occasione della Cioccovisciola.

La proposta della Pro Loco è quella di trascorrere qualche giorno a Pergola, città immersa nelle colline delle Marche, ricca di fascino, arte e cultura. Si trova in provincia di Pesaro Urbino, a circa 35 km dalla costa Adriatica e vicina al monte Catria.

Una città dalle tante eccellenze sia in campo enogastronomico (tartufo, vino doc, visciolato, olio, formaggio) che dal punto di vista storico-culturale, in primis i Bronzi dorati. Pergola può vantare anche il prestigioso riconoscimento di “Città amica del Turismo itinerante”.

La Pro Loco propone un pacchetto di iniziative per conoscere la città, ricca di chiese e palazzi storici, il museo dei Bronzi dorati, le sue bellezze e i suoi prodotti tipici, oltre la possibilità di partecipare alla Fiera del Tartufo che ormai da qualche anno sta riscuotendo un successo di pubblico e critica straordinario.

L’area camper attrezzata è immersa nel verde del Parco Mercatale e si trova proprio in prossimità del centro storico. Non ci sono piazzole predefinite e la sosta è gratuita. Qualora non ci fosse spazio a sufficienza (comunque oltre 50 camper sostano tranquillamente) c’è la possibilità di sostare in un grande parcheggio, sempre intorno al centro storico, dove però non sono attualmente presenti gli scarichi per i camper. Trattandosi di area camper attrezzata sarà possibile sostare anche nei giorni precedenti la manifestazione. Per chi vuole, la Pro Loco propone un pacchetto di iniziative.

Sabato 12 alle 9,30, nella sede Pro Loco (Corso Matteotti 71), la consegna del materiale illustrativo sul territorio. Da segnalare che il sabato mattina si svolge a Pergola il mercato settimanale nel centro storico. Alle 16 la visita guidata alla città e al Museo dei Bronzi Dorati e della Città di Pergola, arricchitosi recentemente con la realizzazione della sala immersiva firmata dal noto Paco Lanciano.

Domenica, la seconda giornata della Fiera. Alle 9 l’apertura della Casa del Tartufo e della mostra mercato con prodotti locali, dal vino Pergola Doc al visciolato, dall’olio ai formaggi, e provenienti da altre regioni. Durante la giornata tante iniziative: Il Teatro dei golosi con chef stellati e illustri ospiti, spettacoli, animazione, concerti. Info: pagina Facebook Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Pergola.

Nella mattina di sabato i volontari della Pro loco saranno a disposizione oltre che per le iscrizioni, anche per informazioni su cosa visitare nei dintorni, dove mangiare, eventuali pasti convenzionati.

Chi ha deciso di partecipare al raduno camper è invitato a comunicare i propri dati alla mail info@prolocopergola.it entro giovedì 10 Ottobre.

L’Area Camper si trova in Via San Biagio, nei pressi del Parco Mercatale. Percorrendo via San Biagio l’accesso alla zona di sosta si trova vicino alla chiesa di San Biagio. L’area è verde, ombreggiata da numerosi alberi. Per accedere con il camper alla zona verde bisogna transitare sotto un grande ponte. Percorrendo a piedi il ponte si arriva direttamente all’inizio di Corso Matteotti, in pieno centro storico.

Parco Mercatale – Largo XXIV Maggio, 61045 Pergola PU Coordinate: 43.565265, 12.836363

Per chi arriva dall’A14: si consiglia di uscire al casello Autostradale di Marotta (e non Fano) e quindi percorrere la Strada provinciale 424 verso Pergola, Via Alcide De Gasperi, alla rotatoria la terza uscita su Via Fermi, infine Via San Biagio

Per chi arriva da Cagli: percorrere la Strada provinciale 424 verso Pergola, Via Alcide De Gasperi, alla rotatoria la prima uscita su Via Fermi, infine Via San Biagio

Per chi arriva da Fabriano: percorrere la Strada provinciale 16 verso Pergola, al semaforo girare a sinistra su via Marconi, percorrere Via Monte Acuto, all’incrocio svoltare a destra su Via Alcide de Gasperi, alla rotatoria la prima uscita su Via Fermi, infine Via San Biagio