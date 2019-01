Cantiere scuola primaria di Muccia, visita di Ceriscioli

Sopralluogo del presidente della Regione Marche al cantiere di Muccia dove si sta realizzando la nuova scuola primaria per l’infanzia finanziata dalla Fondazione Andrea Bocelli. Il presidente si è poi recato alle Sae di Visso

“Un grande ringraziamento alla Fondazione Andrea Bocelli per la realizzazione della scuola primaria per l’infanzia che oltre ad essere la seconda scuola che ha donato alla nostra regione, rappresenta un grande aiuto materiale e anche un enorme supporto allo spirito. Operai, mezzi e betoniere sono in cantiere e tra pochi mesi, grazie alla collaborazione di tutti, i bambini torneranno in una nuova scuola: è una grande soddisfazione vedere giorno dopo giorno avanzare la necessaria ricostruzione”.

Così il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli accompagnato dall’assessore regionale alla Protezione civile, Angelo Sciapichetti ha effettuato sopralluogo nel cantiere di Muccia dove si sta realizzando la nuova scuola primaria per l’infanzia.



A seguire si è recato a Visso al fine di verificare la funzionalità delle casette e delle relative opere di urbanizzazione realizzate. Dopo il ripristino di alcune pavimentazioni e la rimozione di alcuni pannelli isolanti umidi, le problematiche sembrano risolte anche se ci sono ancora altre piccole questioni da definire

“Per quanto riguarda i problemi riscontrati nelle casette – ha detto Ceriscioli – sono legati alla ditta che le produce e la protezione civile li sta seguendo con grande attenzione in maniera tale che la ditta si attivi per dare risposte immediate”.