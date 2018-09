Cantine in fiamme ad Ostra Vetere, nessun coinvolto

Nella tarda serata di ieri alle 22 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Ostra Vetere (AN) in piazza Perlasca per incendio.

Per cause in fase di accertamento è andata a fuoco un cantina posta al primo piano di uno stabile al centro del paese. I vigili del fuoco hanno confinato e spento le fiamme a una sola cantina. Non si segnalano persone coinvolte, le cantine e alcuni locali dell’appartamento sovrastante sono stati dichiarati inagibili in quanto il fuoco ha rovinato le travi in legno.

Nei prossimi giorni le forze dell’ordine cercheranno di capire le dinamiche di innesco delle fiamme.