Sono ispirati a Gioacchino Rossini i quattro vini della nuova linea delle Cantine Pisaurum, il marchio scelto dalla cooperativa Marchedoc, che si fregia anche del brand Colonnara, per promuovere i vini prodotti con le uve dei soci della provincia di Pesaro della storica cantina Vallefoglia. Un investimento e un lavoro iniziato quattro anni fa che hanno portato alla nuova produzione dedicata al grande compositore, un omaggio alla sua musica, al suo amore per la buona tavola e il buon vino, che ancora oggi lo rendono un grande “ambasciatore” dei prodotti del territorio. Quattro nomi rossiniani, quattro etichette create per celebrare il “Cigno di Pesaro” nel 150° anniversario della sua scomparsa.

La linea di vini sarà presentata sabato 27 ottobre, alle 17.30, nella Sala Nobile di Palazzo Gradari a Pesaro. Interverranno Luca Ceriscioli, presidente Regione Marche, Daniele Vimini, vice sindaco del Comune di Pesaro, Michele Curzi, enologo Marchedoc, Anna Casini, assessore all’Agricoltura Regione Marche, e Patrizia Marcellini, presidente Marchedoc. La presentazione di Cantine Pisaurum sarà moderata da Raffaele Papi, delegato Ais-Associazione italiana sommelier Urbino Montefeltro.