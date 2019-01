Capodanno, numerosi interventi dei VVF nell’anconetano

Nella notte di Capodanno i vigili del fuoco hanno effettuato venti interventi nell’anconetano.

Alle 00,15 circa sono intervenuti in via Migliori di Ancona per incendio vegetazione, i vigili del fuoco hanno spento le fiamme, non si segnalano persone coinvolte.

Alle 00,45 circa sono intervenuti in SP 1 in via del Conero (AN) per incidente stradale. Per cause in fase di accertamento, una vettura finiva nella scarpata al lato della sede stradale. Al nostro arrivo la vettura era vuota, i vigili del fuoco hanno perlustrato il sito non trovando alcuna persona, successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente.



Alle 2,30 circa, sono intervenuti a Piazzale Europa (AN) per incendio autovettura. Per cause in fase di accertamento, andava a fuoco una vettura parcheggiata. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza lo scenario dell’incendio, le fiamme danneggiavano delle insegne luminose e la faccina dello stabile, non si segnalano persone coinvolte.