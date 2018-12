Capodanno, stretta Prefettura di Ancona su sicurezza

Non solo l’ordinanza del sindaco, come vi avevamo preannunciato: anche la Prefettura ha diramato una serie di direttive per i comuni in merito ad una stretta sulla sicurezza dei locali in vista dei festeggiamenti di domani sera.

Il tragico evento della discoteca Lanterna di Corinaldo sta continuando ad avere effetti e a modificare finalmente il modo di divertirsi, seguendo le norme di sicurezza.

Per le festività di fine anno, le forze dell’ordine intensificheranno l’attività di prevenzione e controllo presso locali da ballo ed eventi di pubblico spettacolo.



L’esigenza è di attuare uno screening per verificare il permanere delle condizioni di sicurezza prescritte all’atto del rilascio della licenza comunale